Отдал жизнь за Украину: на Херсонщине попрощались с воином, погибшим в боях возле Работино. Фото

Защищая Украину, на фронте в Запорожской области погиб воин 33-й ОМБр Ярослав Блищик с Херсонщины. Он воевал с первых дней полномасштабной войны, а с декабря прошлого года считался пропавшим без вести.

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На днях родные и земляки простились с Героем, которому навеки осталось 32 года. О нем рассказали в Бериславской громаде.

Блищик Ярослав Анатольевич, 15.06.1991 г. р., был уроженцем села Тараса Шевченко, что в Бериславском районе Херсонской области. После эвакуации населения оттуда в 2022 году мужчина ушел добровольцем на фронт, чтобы защищать родную землю от российского оккупанта.

"Ярослав был человеком светлым и смелым. Веселый по характеру он всегда поднимал боевой дух побратимов, находил выход из самых сложных ситуаций и никогда не терял веры в победу. Он был трудолюбивым и целеустремленным, не жалел сил ради того, чтобы защитить будущее своей семьи и всей страны", – рассказали о воине в громаде.

Известно, что защитник служил в рядах 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Воевал на южном направлении фронта.

В декабре прошлого года родные потеряли с ним связь. В соцсетях они распространяли призывы с просьбой помочь разыскать пропавшего на Запорожье военного. Семья до последнего не теряла надежды увидеть защитника, но, к сожалению, недавно получила самое страшное известие: воин Ярослав Блищик погиб возле села Работино 10 декабря 2023 года.

"Спи спокойно мой родненький. Очень скучаю и не хочу верить, что уже не услышу от тебя "сеструха", твои истории о побратимах, которые тебе стали как семья. Не позвонишь и не скажешь: "Мне так тяжело морально смотреть на этот весь ужас". Я тебя всегда поддерживала как могла, и плакали друг другу в телефонную трубку. Ты мне доверял все свои секреты, потому что мы были больше чем брат и сестра, мы были одним целым... Ты будешь всегда в моем сердце, ты не просто погиб! Ты погиб Героем, защищая нас всех, чтобы твои родные, вся Украина и те, кто желали тебе зла, могли спокойно жить и спать в своих домах! Спи спокойно, наш Герой. Вечная память", – написала прощальное сообщение сестра погибшего воина.

Похоронить Героя смогли только 17 октября. У него тоже остались жена, ребенок, родные и близкие.

"Никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе. Светлое, доброе воспоминание о защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах! Вечная память воину, защищавшему страну и каждого из нас! Почивай с миром, Герой! Помним каждого и каждую, кто отдал жизнь за Родину", – добавили в Бериславской РВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября в селе Боратин на Волыни попрощаются с защитником Тимофеем Лубенцовым, который был боевым медиком 132-го разведывательного батальона. Он погиб во время выполнения боевого задания 12 августа 2023 года в районе села Работино на Запорожье.

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