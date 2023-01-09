''Медики борются за ее жизнь'': появились данные о состоянии девочки, пострадавшей от ракетного удара РФ по Харьковщине

За жизнь девочки, которая пострадала вследствие удара по поселку Шевченково Харьковской области 9 января, борются медики. Она получила осколочное ранение шеи, ребенка направили на операцию.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время национального телемарафона. При этом он добавил, что согласно уточненной информации из-за вражеского обстрела ранения получили 6 человек.

Всем им оказывается медицинская помощь.

"Среди них ребенок, получивший осколочное ранение шеи. Девочка сразу была направлена на операцию. Сейчас медики борются за ее жизнь", – рассказал руководитель Харьковщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в понедельник войска РФ нанесли удар по поселку Шевченково ракетами С-300. Вследствие прилета на местный рынок погибли две женщины. Также был разрушен ряд помещений.