Войска РФ нанесли ракетный удар по селу на Харьковщине: есть погибшая, много пострадавших. Фото и видео

Российские военные преступники утром в понедельник, 9 января, обстреляли ракетами С-300 поселок Шевченково на Харьковщине. Прилет был по рынку, где было разрушено множество помещений, погибла пожилая женщина, а среди пострадавших есть ребенок.

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В то же время много людей оказались под завалами. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно, с ЗРК С-300) по местному рынку", – написал чиновник около 09:30 понедельника.

На месте происшествия произошел пожар, там работали все экстренные службы, выясняя информацию о пострадавших и разрушениях.

Впоследствии Синегубов добавил, что по данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара в Шевченково пострадали семь мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка.

Еще через некоторое время власти подтвердили гибель 60-летней женщины в результате российского террора.

"Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы", – отметил глава ОВА.

Советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал кадры с последствиями ударов российских ракет по поселку в Харьковской области. По его словам, оккупанты обстреляли в Шевченковом местный рынок, предположительно из ракетных систем С-300.

"Уже известно о семи пострадавших. Среди них есть ребенок. Под завалами могут оставаться люди. Идет спасательная операция, работают экстренные службы", – написал он.

Из-за действий российских террористов некоторые люди, находившиеся в момент удара на рынке, оказались под завалами. В Офисе президента добавили, что спасатели Харьковщины продолжают искать пострадавших под руинами.

"Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но эти фото должен видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании", – говорится в сообщении.

"Рынок в пгт Шевченково. Российский обстрел. Есть погибшая женщина. Обычные террористы", – прокомментировал действия оккупантов глава ОПУ Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января оккупационные войска РФ ударили по Харькову и области из наземных пусковых установок С-300. Были зафиксированы два прилета вражеских ракет в Мерефе, из-за действий российских террористов погиб 50-летний мужчина.

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