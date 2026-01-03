Медики ГУР провели уникальную операцию: спасли раненого бойца в открытом море

Боевые медики Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели уникальную операцию. Они спасли жизнь раненому бойцу под угрозой вражеских ударов в открытом море.

Защитник находился в критическом состоянии, он потерял много крови, имел травматическую ампутацию и серьезное переохлаждение – но благодаря действиям медиков выжил. Подробности раскрыли в ГУР.

Что известно об уникальной операции

Украинские воины не прекращают удивлять мир, в условиях войны постоянно раздвигая границы возможного.

Так, боевые медики ГУР смогли спасти тяжело раненого собрата в открытом море.

"Медики ГУР МО Украины провели уникальную спасательную операцию прямо на воде — в условиях открытого моря, под угрозой вражеского огня и при отсутствии полноценного медицинского оборудования. Раненого доставили на плавучую платформу в критическом состоянии — с массивной кровопотерей, травматической ампутацией и серьезным переохлаждением", – указано в сообщении.

Участники операции по спасению раненого разведчика вспоминают: ситуация осложнялась тем, что первую помощь боец получил с опозданием.

"Время наложения турникетов было позднее, чем могло бы быть. Из-за этого увеличилась кровопотеря, добавилась гипотермия. Состояние было тяжелое", — рассказал специалист медицинской команды с позывным "Точини".

Поэтому времени на размышления и взвешивания различных вариантов у медиков не было: действовать надо было мгновенно, ведь с каждой минутой шансы на сохранение жизни раненого стремительно таяли.

"Пациент все время был под контролем — и экипажа, и боевых медиков передового отряда. Они сделали колоссальную работу еще до того, как его доставили к нам. Пациенту наложили турникет, остановили кровотечение. В тех условиях это уже было нелегкой задачей", — рассказал "Точини".

Стабилизировав раненого собрата, медики начали операцию.

"Сразу начали агрессивно его согревать, потому что условия погодные были уже достаточно неблагоприятные. Температура окружающей среды была около 10 градусов. И постепенно, когда его жизненно важные показатели начали приходить к нормальным, мы начали проводить оперативное вмешательство", — рассказал "Точини".

Операция длилась около 45 минут.

По словам "Точини", операции в экстремальных условиях для медиков ГУР — часть повседневной работы.

"Это может быть лодка, машина, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать в любых условиях. Все члены команды взаимозаменяемы и готовы действовать даже там, где шансов почти нет", — подчеркнул он.

После завершения операции раненого транспортировали на сушу.

