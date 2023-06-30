Медики в Лимане получили скорые от 'Стального фронта'

Три автомобиля скорой помощи для Лимана закупила и доставила Группа Метинвест от имени "Стального фронта Рината Ахметова". В городе очень острая потребность в специализированном транспорте для медиков: пока город был под российской оккупацией (до октября 2022 года), враги похитили и вывезли все автомобили медучреждений. Поэтому медики Лимана остались без возможности перевозить пациентов или добираться до них.

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"В нашем центре первичной медико-санитарной помощи, к сожалению, из 8 автомобилей "Нива" не остались ни одной: некоторые уничтожены были, другие вывезли - оккупанты забрали машины", - рассказывает Андрей Ребров, директор центра первичной медико-санитарной помощи. Лиман.

Три "скорых" Метинвест привез из Европы и передал лиманскому Центру первичной медико-санитарной помощи". Их общая стоимость, учитывая доставку и ремонт - 2 млн грн.

"Они очень необходимы. Они помогут, прежде всего, врачам как можно быстрее добраться до отдаленных уголков общины, и пациенты, которые там нуждаются в помощи, будут уверены, что к ним приедут заблаговременно и окажут помощь", - комментирует Андрей Ребров.

"Лиман – это прифронтовый город, там ситуация очень сложная, поэтому "Стальной фронт Рината Ахметова" не стал в стороне – мы получили очередную заявку и сразу откликнулись. Конечно, мы помогаем не только военным, но и людям, оказавшимся в затруднительной ситуации в зонах боевых действий. Эти скорые пришли из Европы, мы их отремонтировали, привели в нормальное состояние, заправили, и теперь отдаем", - объясняет руководитель Проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Как известно, недавно Группа Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" привез из Италии 30 машин скорой помощи для ВСУ. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 5 млрд грн.