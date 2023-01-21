Мельник – министру обороны Германии: что проверять? Поставьте танки

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к правительству Германии с призывом поставить украинской армии танки Leopard 2. По его словам, сейчас уже не время для каких-либо проверок.

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Также Мельник высказал разочарования из-за позиции правящей коалиции ФРГ. Об этом он написал у себя в Twitter.

Дипломат обратился к новому министру обороны Германии Борису Писториусу. Он призвал главу оборонного ведомства начать поставки танков Leopard для Украины.

"Что еще нужно проверить, господин Писториус? Поставляйте! Очень жаль, что "светофор" (правящая коалиция Германии, - ред.) так себя выставляет", – заявил Мельник.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников провел откровенный разговор со своим немецкий коллегой Борисом Писториусом. Глава оборонного ведомства отметил, что речь шла, в том числе, о танках Leopard 2.

В правительстве Германии заявили, что Украина может получить боевые машины Leopard 2 без привязки к поставке танков M1 Abrams Америкой. Эти два события не должны зависеть друг от друга.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально этого не озвучивают, так как ждут поддержки со стороны Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что договориться о поставках Украине танков Leopard не удалось. Не принес "Рамштайн-8" и хорошие новости по получению американских Abrams. Этот вопрос может вернуться на повестку дня ближе к весне, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

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