Мельник: Путин спешит с наступлением, оружие для ВСУ еще в пути. На кого работает время? Интервью

Сегодня в войне России против Украины решающим стал фактор времени. Страна-террорист концентрирует резервы, готовит наступательную операцию и может пойти в атаку уже в перспективе ближайших дней. В то же время массовые поставки оружия Украине, согласованные на последнем "Рамштайне", можно ожидать всего через несколько месяцев. Следовательно, складывается достаточно непростая ситуация.

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Впрочем, вряд ли враг накопил резервы, которые смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте, а сконцентрированные силы и средства оккупанта станут превосходной мишенью для украинских HIMARS. В то же время у России до сих пор есть ресурс для производства вооружений, пусть и устаревшего образца. Если Кремль поставит всю страну на военные рельсы, финал войны будет трудно предсказать. А значит, Украине и ее партнерам следует спешить. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– В последние дни все чаще звучат прогнозы о новом мощном наступлении российских оккупационных войск. В частности, об этом написали и в Financial Times. Они со ссылкой на представителя разведки Украины Андрея Черняка заявили о том, что агрессор будет пытаться уже в ближайшие 10 дней (интервью записывалось 6 февраля. – Ред.) осуществить свою атаку. Почему именно 10 дней? Может ли Путин готовиться к годовщине войны, к 24 февраля?

– Действительно, Путина давят сроки, вскоре годовщина. Ему нужно о чем-то рапортовать, о новых захватах и т.д. Генерал Герасимов, назначенный руководителем этой так называемой военной операции, очевидно, также чрезвычайно заинтересован в том, чтобы каким-то образом показать результат. По крайней мере, политическое и военное руководство имеет заинтересованность в том, чтобы осуществить результативную наступательную операцию в канун годовщины.

Я не могу не соглашаться с выводами представителя разведки, потому что у него есть объективные данные. Но я соглашаюсь с тем, к какому выводу пришли журналисты.

- А как насчет ресурсов? Смог ли их собрать оккупант? На что он способен сегодня со своими силами и средствами?

– С одной стороны, действительно, за это время Россия максимально накопила ресурсы для наступательной операции. С другой стороны, есть сомнения в том, что этих ресурсов достаточно для того, чтобы осуществить мощное наступление, а тем более наступление, которое оказало бы серьезное влияние на ситуацию.

По крайней мере, на определенный момент вопрос остается открытым – насколько Россия может перехватить стратегическую инициативу на поле боя, до недавнего времени удерживаемую украинской стороной.

Еще один момент. Результативная тактика, которая применялась украинской армией при контрнаступательных операциях, при сдерживании российского наступления – это уничтожение, прежде всего, больших скоплений личного состава, техники, командных структур. Большое наступление создает дополнительные условия для реализации этой тактики. Потому что невозможно большую массу техники и личного состава просто перебросить на большие расстояния. Они должны где-то накопиться, в частности, и на дальности, которую достигают те же HIMARS или гаубицы.

– Давно говорилось о том, насколько в этой войне важен фактор времени, что будет многое зависеть от того, кто сможет подготовиться раньше к новой активной фазе боевых действий. "Рамштайн-8" был достаточно не так давно. Мы видели информацию, что первый танк Leopard-2, предназначенный для Украины, уже в Польше, но, к сожалению, это пока один танк. Если действительно речь идет о наступлении через десять дней, успеет ли украинская армия подготовиться к отражению вражеских атак?

– Если мы говорим о возможности использования тех наработок, которые были достигнуты во время последнего "Рамштайна" - танки и другие виды вооружений, то большинство этих вооружений не успеют дойти не только до линии фронта, но и до территории Украины за это короткое время.

Тот танк, который Канада на камеру грузила в самолет – это, скорее, пиар-акция, сигнал серьезности намерений. Вряд ли этот танк через десять дней сможет появиться на поле боя. Если мы ориентируемся на то, что получим около ста танков, то реальные сроки – это два-три месяца.

Поэтому действительно время, пожалуй, один из самых мощных факторов, влияющих на принятие решения и корректировку планов наступательных операций как украинским, так и российским командованием. С одной стороны, российское командование сейчас попытается максимально использовать промежуток времени между тем, что есть сейчас, и будущим, когда Украина получит достаточно существенный пакет военной помощи, чтобы реализовать свои планы.

С другой стороны, временной фактор может оказывать давление и на Украину, поэтому она может начать пусть не масштабное контрнаступление, но, по меньшей мере, существенно спутать планы противника по проведению наступательной операции, которая, очевидно, планируется. Для этого, возможно, придется использовать дополнительные резервы, которые готовились под наступательную операцию.

Возможно, придется более интенсивно использовать имеющиеся резервы боевой техники. Но это, скорее, положительный фактор, поскольку понимая, что через 2-3 месяца будет плановое пополнение, у украинского командования есть определенное пространство для маневра.

– Советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс сообщил о том, что войска РФ переместили свои склады с военной техникой вглубь захваченных ими территорий, опасаясь украинского вооружения, в частности, HIMARS. Это хорошая новость для нас – враг прячет свои склады накануне наступления?

– Это ни хорошая, ни плохая новость. Это констатация факта того, что россияне учатся, они учитывают дальность действия HIMARS. Конечно, это увеличивает время снабжения боеприпасами от безопасного места хранения до линии фронта. Но это временное явление. Конечно, в определенной степени это замедляет россиян, это накладывает дополнительные ограничения на их амбиции, поскольку основным транспортным средством является автомобильная техника, которой у россиян серьезно не хватает. Основное транспортное средство – железная дорога, которая в данном случае подпадает под ограничение.

Поэтому это увеличит проблемы россиян – уменьшение темпов переброски резервов, маневрирование этими резервами между разными участками линии фронта.

– The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Иран вплотную подошли к созданию завода по производству дронов-камикадзе. Действительно ли в России могут наладить массовое производство "Шахедов", и через некоторое время у нас будут новые мощные атаки дронами?

– Да, это большая угроза для Украины, поскольку совместное производство дронов – это только один из аспектов. Россия интенсивно наращивает производство тех вооружений, которые они могут разрабатывать. Несмотря на ограничения, связанные с санкционной политикой, Россия способна производить огромное количество вооружений, боеприпасов.

Это как раз о том, почему этот конфликт нельзя затягивать. Потому что есть опасность того, что Россия поставит всю страну на военные рельсы. Тогда финал соревнования между российскими ресурсами и ресурсами Украины при поддержке наших партнеров будет очень сложно прогнозировать.

Поэтому наиболее оптимальный вариант завершения этого конфликта – это обеспечение скорейшего разгрома России на поле боя.