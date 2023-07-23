Мэр Одессы Труханов обратился к россиянам после ночной атаки: боль станет для вас приговором! Видео

Глава Одесского горсовета Геннадий Труханов отреагировал на серию российских ударов по городской архитектуре, что в итоге привело и к человеческим жертвам. Он обратился к оккупантам, заявив, что жители дружелюбной туристической Одессы отныне презирают и ненавидят северо-восточных соседей.

Видео дня

Свое заявление Труханов опубликовал на Telegram-канале мэрии. После многочисленных атак все службы города задействованы в ликвидации последствий бессмысленной, но жестокой агрессии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы вы только знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами, да что говорить? Ваши ракеты летят прямо на кладбища", – возмущен Труханов.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения украинцы называли россиян по-разному, без особой лести. Отвратительная война, развязанная Кремлем с молчаливого попустительства большинства граждан РФ, предрешила судьбу последней.

"Вы просто существа без роду и племени, без морали и будущего. Вы плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломаете, а только еще больше разозлите. Сила наших защитников, умноженная на боль наших людей станет для вас приговором! Слава Украине", – подытожил муниципальный руководитель Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, после выхода России из зернового соглашения 18 июля, оккупанты не оставляют одесский регион без обстрелов ни на ночь. Последняя атака 23 июля оказалась самой сильной для побережья, не обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры архитектурного значения.

В самом центре Одессы вражеская ракета поразила Спасо-Преображенский собор, а также здания XIX-XX столетия: дома Чижевича, Папудовой, Заблудовского, Гагарина, Януша, Рассель дель Турко, Порро и т.д.

На этом фоне припомнились высказывания пропагандистов федеральных телеканалов, которые неоднократно призывали стереть Одессу с лица земли и бурно радовались разрушениям в этом красивом южном украинском городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!