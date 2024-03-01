Мэр Вараша заявил, что все оккупанты, рывшие окопы в Рыжем лесу возле ЧАЭС, умерли: в ГУР прокомментировали

Еще в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. По приказу командования они даже рыли окопы в радиоактивном лесу вблизи ЧАЭС.

Никто из тех россиян, которые окопались в этом опасном месте, не выжил, заверил мэр города Вараш Ривненской области Александр Мензул в интервью Укринформу. Его заявление OBOZ.UA прокомментировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Размышляя о необходимости напоминать миру о том, что Украина является ядерным государством из-за наличия на украинской территории ядерных материалов, Мензул напомнил об угрозах ядерным объектам Украины со стороны российских оккупантов.

"Если об Украине, то надо напоминать всем, что мы – ядерное государство. Да, у нас нет ядерного оружия, но у нас – ядерные материалы. Украина является подписантом меморандума по МАГАТЭ о контроле над перемещением ядерных материалов, потому что потенциально это – ядерное оружие. В виде не атомной, но "грязной" бомбы. Примером является Запорожская АЭС, где Украина не контролирует перемещение радиоактивных материалов", – сказал городской голова Вараша.

При этом он отметил вопиющее невежество российских захватчиков, которые, не понимая, что такое радиация, по приказу командования пошли на верную смерть под Чернобыльской АЭС. По данным Мензула, никто из захватчиков, окапывавшихся весной 2022 года в радиоактивном Рыжем лесу, не выжил.

"Еще можно вспомнить, как окапывались безграмотные орки в Чернобыльской зоне (в радиоактивном Рыжем лесу. – Ред.). Я знаю это место, там можно находиться считанные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из российских солдат, какие там были, никто не выжил", – подчеркнул Мензул.

OBOZ.UA адресовал вопрос о судьбе оккупантов, рывших окопы в Рыжем лесу, Главному управлению разведки.

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, информация о смерти этих оккупантов на данный момент уточняется.

Напомним, так называемый Рыжий лес – это часть соснового леса вблизи ЧАЭС, расположенная западнее объекта. После аварии на станции в 1986 году она испытала острое радиационное облучение и взяла на себя наибольшую долю радиоактивной пыли. После этого хвоя на сосновых деревьях приобрела насыщенный рыжий цвет, что и привело к возникновению названия пораженного участка.

ЧАЭС и окрестности станции были захвачены захватчиками еще в первые дни полномасштабного вторжения и находились в оккупации до 31 марта 2022 года. А уже через несколько дней после освобождения ЧАЭС в сети появилось видео, снятое с помощью дрона, которое зафиксировало вырытые захватчиками окопы на территории Рыжего леса.

Специалисты, проанализировав место, где захватчики выкопали сеть окопов, пришли к выводу, что занимавшиеся этим россияне получили максимально возможную дозу облучения: копали они там, где фиксируются очень высокие уровни радиации на поверхности почвы.

Как отмечал тогда председатель Энергоатома Петр Котин, российские военные, рывшие окопы в Рыжем лесу ЧАЭС, были обречены на лучевую болезнь.

Приблизительно тогда же начали появляться сообщения о том, что в белорусские больницы доставлено большое количество оккупантов с симптомами лучевой болезни. Также сообщалось о якобы нескольких случаях смертей.