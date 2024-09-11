'Запад вынужден передвигать красные линии': Портников указал на нюанс с помощью Украине

В преддверии приезда в Киев государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не исключил возможность, что президент Джо Байден даст разрешение на использование Украиной американских ракет для ударов по территории России. Сегодня, 11 сентября, Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми уже в Украине и есть информация от разных иностранных журналистов, что именно они объявят о разрешении на удары в глубь РФ ракетами ATACMS. Таким образом, может быть перейдена еще одна "красная линия" этой войны.

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Поводом к вероятному изменению позиции американского президента послужило то, что Иран передал России ракеты, которые агрессор может использовать против Украины в ближайшее время. О том, почему Запад вынужден все время передвигать "красные линии", рассказал украинский аналитик и журналист Виталий Портников в новом выпуске OBOZ.TALK.

"Я думаю, что передвижение красных линий в этой войне – это уже традиция. И если Иран готов оказывать России помощь своими баллистическими ракетами, то очевидно, что и Соединенные Штаты вынуждены думать о том, как им передвигать красные линии, чтобы это действие Ирана и эта готовность России воевать иранскими ракетами не осталась без реакций Вашингтона", – сказал Портников.

Он отметил, что независимо от того, озвучат ли это разрешение на использование Украиной ракет западного производства для ударов глубь по территории России главы дипломатических ведомств США и Британии, будет ли это сделано после переговоров президента Байдена с премьер-министром Керром Стайрмером, – это в любом случае, является логической реакцией США на то, что происходит в этой войне.

"Запад все время вынужден передвигать красные линии, чтобы заставить президента Путина осознать, что он не достигнет своих целей и не захватит Украину. И что западная помощь Украине будет не уменьшаться, а увеличиваться. И здесь нужно предпринимать определенные шаги, их не так много и осталось", – объяснил аналитик.

По словам Портникова, США считают, что Иран, предоставив свои ракеты России, развязал руки Вашингтону.

"Если Иран позволяет России бить своими ракетами по Украине, то почему Соединенные Штаты не могут позволить Украине бить своими ракетами по России?", – задает риторический вопрос Портников.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 11 сентября, в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, они примут участие в саммите Крымской платформы. В ходе своего визита главы дипломатических ведомств США и Британии встретятся с президентом Зеленским. Как заявляли некоторые западные СМИ, Блинкен и Лемми могут передать разрешение Киеву на применение западных дальнобойных вооружений для впечатления военных целей в глубине России.

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