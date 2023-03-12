''Месть за наших'': защитники Украины показали ''усеянные'' телами оккупантов поля. Фото

Защитники Украины продолжают уничтожать солдат регулярной армии РФ и наемников ее частных военных формирований, вторгшихся с оружием на нашу землю. Бойцы Сил обороны ликвидируют врагов, которых командование, не считая, бросает в наступления, а затем оставляет на поле боя – как "200-х", так и "300-х".

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Поэтому украинские поля буквально "обсеяны" телами захватчиков. Как это выглядит только на одном участке боя, показал командир ДУК "Правый сектор" Андрей Стемпицкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На опубликованных им снимках показаны результаты работы бойцов батальона им. Тараса Хаммера 67-й отдельной механизированной бригады – военного формирования, основанного на взаимодействии Генерального штаба ВСУ и ДУК ПС. Тела захватчиков отмечены галочкой.

Там, по разным подсчетам, враг потерял убитыми и не забрал более шести десятков тел ликвидированных российских десантников и наемников ЧВК "Вагнер".

"63 дохлых свино*обак "вагнеровцев" и десантников после боя с батальоном им. Тараса Хаммера нашей 67-й ОМБр. Это только то, что попало на фото, и только на одном участке боя. Месть за наших погибших. Слава Героям!" – отметил Стемпицкий.

Украинцы выразили восхищение своими воинами, поблагодарили за защиту и пожелали божьей защиты им на фронте.

"Смерть свино*обакам за наших побратимов!", "Честь и хвала вам, славные воины! Пусть в ваших сердцах никогда не будет жалости к врагу. Ибо моско*иты наши извечные враги!", "Боже, храни всех наших Защитников всегда и повсюду! Дай Бог им долгих лет достойной жизни под победным мирным небом Украины!", "Слава Украине, смерть врагам!" – прокомментировали подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута. Пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с вражескими силами в районе одного из промышленных предприятий.

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