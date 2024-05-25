Место жительства не имеет значения: военный юрист объяснил особенности обновления данных разных категорий военнообязанных. Видео

Военнообязанные украинцы могут обновить свои персональные данные в любом Территориальном центре комплектования и социальной поддержки – в случае, если их личное дело полностью цифровизировано. Поэтому юрист по военному праву, младший лейтенант запаса Владимир Романчук советует сперва позвонить в ТЦК и уточнить это.

"Если в Территориальном центре комплектования нет доступа к предыдущим решениям ВВК относительно вас, информации о предварительном прохождении военной службы, обучении на военной кафедре или высшем учебном заведении, данные вам никак не обновят", – объяснил эксперт в комментарии OBOZ.Talk.

Романчук считает, что для обычного обновления данных целесообразнее использовать мобильное приложение "Резерв+".

"Очередей нет, в ТЦК они есть. Сэкономьте время себе и уважаемым военнослужащим и работникам территориальных центров. Это гораздо проще", – отметил он.

Как действовать лицам, которые находятся за границей, и тем, кто снялся с учета

Юрист указал на то, что обязанности регистрироваться в электронном кабинете военнообязанного, резервиста или призывника в действующем законодательстве нет.

"Также за границей вызов в территориальный центр комплектования лицу вручить не могут, поскольку там нет работников ТЦК. То есть, как привлекать лицо к ответственности за игнорирование, например, вызова в ТЦК, если его за границей невозможно вручить, я не знаю.

Но стоит отметить, что статья 65 Конституции указывает, что военная обязанность распространяется на всех украинцев – независимо от того, они в Украине или они за границей. Так что процедуры наложения какой-то дополнительной ответственности, дополнительных санкций для меня пока окончательно непонятны", – признал эксперт.

Однако он сказал: у граждан, которые за рубежом не обновили свои данные даже через "Резерв+", вполне справедливо будут возникать проблемы при, например, актуализации консульских документов.

Как действовать забронированным работникам

Романчук посоветовал лицам, у которых есть все необходимые документы о бронировании, обновить военно-учетные данные даже не потому, что это требование закона:

"Ему нужно это сделать, просто чтобы во время прохождения пунктов специального пропуска, коммуникации с Территориальным центром комплектования, с Национальной полицией, просто чтобы экономить время. Чтобы не доставать выдержки из приказов о бронировании, списки. Чтобы просто показать: "Мои данные обновлены, я свою обязанность военно-учетную полностью выполняю... никаких нарушений не допускаю, хорошего дня, офицер", – и получить ответ: "Хорошего дня".

Как действовать, если человек видит какие-либо нарушения при попытке обновить данные

Если вы выявили информацию о каких-то ограничениях розыскного характера, потере документов, отсутствии информации о себе или о личном деле в базе, нужно позвонить в ТЦК, к которому вы приписаны.

"Звонок ни к чему не обязывает, по телефону никакие взыскания никто на кого накладывать не может", – отметил Романчук.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, согласно новому закону о мобилизации, с 18 мая в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане Украины обязаны обновить учетные данные. Гражданин, который за два месяца не выполнит это требование, может быть привлечен к ответственности.

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