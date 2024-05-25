Что будет с теми, кто не успеет обновить данные до 16 июля: разъяснение юриста по военному праву. Видео

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно закрепленным им нововведениям, в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане нашей страны обязаны обновить свои учетные данные.

Гражданин, не обновивший данные за два месяца, может быть привлечен к ответственности. Об этом в комментарии рассказал юрист по военному праву, младший лейтенант запаса Владимир Романчук.

Согласно действующему законодательству, все граждане от 18 до 60 лет обязаны обновлять свои данные. Однако это не означает, что все они должны проходить военно-врачебную комиссию. Если они исключены из военного учета, прошли комиссию менее года назад или обновляют данные через приложение "Резерв+", где не нужно проходить комиссию, то процесс обновления данных занимает всего 15-20 минут.

Владимир Романчук объяснил, что в некоторых случаях это может занять несколько дней, если часть вашего личного дела в территориальных центрах комплектования еще не цифровизирована. Закон также предусматривает ответственность за необновление данных в течение двух месяцев, что считается нарушением правил военного учета в соответствии со статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает штрафы для физических лиц.

"Если буквально трактовать норму, то так, если человек за два месяца данные не обновит, и это будет обнаружено, это основание для привлечения к ответственности. Однако, по моему субъективному мнению и по мнению моих коллег, привлечь к административной ответственности будут тех людей, которые после истечения двух месяцев и получения вызова в территориальный центр комплектования будут отказываться, явиться для получения в подачах инструкции и обновления данных непосредственно. То есть фактически критического риска нет, однако я бы с этим не затягивал, конечно", – объяснил юрист.

Напомним, ранее юрист объяснила, у кого и почему могут забрать авто на нужды ВСУ. Так, у физических лиц будут забирать транспорт, если у собственности у них не одно авто, а у юридических лиц могут изъять до четверти транспортных средств.

Также OBOZ.UA рассказывал, будут ли вручать повестки на блокпостах после вступления в силу нового закона о мобилизации.