Металлургический комбинат, три цементных завода и воинская часть: росСМИ назвали цели ночной атаки дронов на территорию РФ

В ночь на 1 сентября Украина атаковала Россию беспилотниками: атаку в РФ уже назвали "крупнейшей" за все время войны. Взрывы ночью звучали в 15 российских регионах, а минобороны РФ заявило о "сбитии" 158 дронов самолетного типа.

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При этом, вопреки бравурным заявлениям российской стороны, некоторые беспилотники таки достигли целей, среди них могут быть металлургический комбинат, три цементных завода и воинская часть воздушно-десантных войск. Об этом пишет российское издание "Важные истории".

По итогам ночной атаки в так называемом оборонном ведомстве РФ заявили об "уничтожении и перехвате" 158 украинских беспилотников над 15 регионами России.

И хотя о тех дронах, которые до определенных целей долетели, в МО РФ традиционно не упоминают, "Важные истории" определили, где ночью побывала "бавовна", проанализировав карту пожаров NASA.

"Ночью спутники зафиксировали температурные аномалии на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), воинской части 106-й дивизии ВДВ в Туле, а также трех цементных заводов в Калужской и Московской областях. Они могли попасть под удар беспилотников, однако подтверждающих это фото и видео пока нет", – отмечено в сообщении издания.

Так, на территории НЛМК журналисты насчитали свыше десяти очагов пожара, хотя в МО РФ отчитывались лишь о четырех сбитых над Липецкой областью беспилотниках.

Также уничтожением БпЛА над "промышленной зоной Липецка" хвастался еще ночью губернатор региона Игорь Артамонов.

НЛМК под ударами дронов оказывается не в первый раз. Ранее он был атакован 30 июня текущего года.

А в центре другого российского облцентра, города Тула, температурные аномалии зафиксированы на территории части 106-й дивизии ВДВ.

"Около 3:40 в сотне метров от военного объекта "горели сараи", написал канал "Тула. Происшествия". Над регионом ночью сбиты три беспилотника, заявили в минобороны", – отмечает издание.

Также "Важные истории" сообщили о вероятных пожарах на цементных заводах в Воскресенске и Коломне Московской области, а также на Ферзиковском цементном заводе под Калугой.

"Все эти предприятия принадлежат компании "Холсим" — всего в России она владеет четырьмя цементными заводами. В 2022 году "Холсим", российская "дочка" швейцарской группы компаний, стала объектом рейдерского захвата", – напоминают "Важные истории".

Но этим ущерб, понесенный Россией вследствие ночной атаки Сил обороны, не исчерпывается.

Так, в московском районе Капотня дроны атаковали НПЗ. Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, БпЛА поразили "техническое помещение", к 11 часам дня пожар якобы уже удалось локализировать.

А в сети появились видео, зафиксировавшие удары по Конаковской ГРЭС в Тверской области, там вспыхнул пожар, который, согласно заявлению местного губернатора Игоря Рудени, уже потушен.

Оказалась под ударом также Каширская ГРЄС в Московской области. Там, если верить главе округа Михаилу Шувалову, пожара вследствие атаки не случилось.

Напомним, утром 1 сентября в РФ пожаловались на атаку почти 150 беспилотников на Москву и регионы. Громко минувшей ночью было в 15 субъектах РФ, включая Москву.

Поражены, в частности, Каширская и Конаковская ГРЭС в России, на обеих вспыхнули пожары, удар был нанесен и поНПЗ в Москве.