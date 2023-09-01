'Метинвест' начал поставлять в ВСУ 'ловцов ланцетов', спасающих бронетехнику

Группа Метинвест наладила серийное производство инженерных сооружений-укрытий, выполняющих роль "ловцов ланцетов", защищая военную технику ВСУ от атак вражеских дронов. Первую партию из 32 укрытий передали на фронт и они уже показали эффективность.

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Об этом сообщается на сайте "Метинвест".

Российские "Ланцеты" – это ударные БПЛА, которые способны серьезно повредить или даже уничтожить ценную технику военных. Укрытие от них теперь называют "ловцами ланцетов". Впрочем, по словам производителей, могут защитить не только от них, но и других видов дронов-камикадзе.

"Все знают, что наш враг коварен, поэтому Метинвест поставил себе задачу – помочь нивелировать его козыри. Одними из них являются ланцеты и другие дроны-камикадзе, которые стали проблемой для техники ВСУ. Теперь можем радоваться каждый раз, когда наш "ловец ланцетов" спасает жизнь воинов и дорогостоящую технику от атак противника", - отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест.

Каждый "ловец ланцетов" – это стальной каркас с сеткой-рабицей с камуфляжными элементами. Эти укрытия максимально универсальны, чтобы их могли использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях. К примеру, самоходных артиллерийских установок, танков, авто техники для перевозки личного состава. Поэтому это мобильная конструкция, которую легко собирать, а после "отлова" БПЛА врага – легко восстановить.

"Ловцы ланцетов" производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ. Уже при использовании первых образцов на фронте они показали себя как надежная конструкция.

Метинвест может производить до пяти "ловцов" в неделю. Они, как и другая помощь ВСУ, предоставляются исключительно бесплатно.

Напомним, что Метинвест в рамках "Стального фронта Рината Ахметова" с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы и системно помогает защитникам и вооружает украинскую армию. За полтора года военной агрессии компания направила в поддержку защитников более 2 млрд. грн. В частности, это изготовлено на собственных мощностях и приобретено 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий-крыевок, 250 моделей военной техники, а также тысячи единиц дронов и тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование. В целом сумма, направленная бизнесменом Ринатом Ахметовым за время большой войны на помощь военным и гражданским украинцам, выросла до 6 млрд грн.