'Метинвест' передал бойцам на Авдеевском направлении 10 модульных укрытий

Бригада, отбивающая постоянные атаки врага на Авдеевском направлении, получила специальные мобильные укрытия от Группы Метинвест Ахметова.

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Об этом сообщается на сайте компании.

В этот раз приехали три блиндажа, еще шесть компания изготовит в ближайшее время. Помощь бойцам оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

"Два укрытия уже работают с нами на Авдеевском направлении. Еще три мы получили сегодня, и сразу будем их устанавливать. Также мы знаем, что Метинвест производит для нашей бригады еще шесть штук. Это не закроет весь участок фронта, который мы держим на Авдеевском направлении , но защитит наших ребят и поможет им справиться с боевыми задачами", – рассказал боец ВСУ Анатолий Зинченко.

Такие модульные укрытия производят сотрудники из разных предприятий компании. Конструкции собирают из волнистой стали по усовершенствованному проекту, учитывая нужды военных. При этом легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции.

"Наши солдаты очень довольны. Во-первых, каждый такой блиндаж ускоряет строительство укрытий в полевых условиях. Во-вторых, такое сооружение очень надежно, оно выдерживает даже снаряды 155 мм. В-третьих, бойцам внутри удобно. Одновременно там может разместиться до 30 лиц", – отмечает Зинченко.

Модульные укрытия многофункциональны: внутри есть деревянные кровати, а подъемный пол можно использовать как хранилище. Каждое сооружение оборудовано специальными отсеками для хранения стратегических вещей и военной амуниции. Для обогрева устанавливают печки-буржуйки.

Мы передаем одной из бригад, которые держат оборону вокруг города Авдеевка, мобильные блиндажи, чтобы обеспечить максимально надежную защиту от прилетов и обстрелов вражеской артиллерии. бытовых дел на линии столкновения", – рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова уже передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, 1200 дронов, 1750 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций. Кроме того, на фронт было направлено 766 автомобилей и 630 тыс. литров горючего. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн