'Метинвест' выработал уже более 500 'крыивок' и под сотню 'ловцов ланцетов' для Сил обороны

Группа "Метинвест" вошла в рейтинг "Топ-15 компаний, формирующих будущее Украины". Компании в рейтинг выбирали за вклад в оборону Украины, участие в проектах восстановления, обеспечение достойных условий труда и акцент на инклюзивности в бизнесе и обществе.

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвест".

С начала полномасштабного вторжения "Метинвест" Ахметова выделил на помощь Украине и украинцам 6,9 млрд грн, из которых 3,4 млрд грн – на нужды войска. В рамках инициативы материнской Группы SCM "Стальной Фронт Рината Ахметова" компания производит защитные конструкции для техники ВСУ, бронежилеты, стальные бункеры, подземные штабы, противоминные тралы и бесплатно поставляет высококачественную сталь для нужд украинской армии.

По состоянию на август 2024 года Силы обороны получили от "Метинвеста" более 300 единиц транспорта, 150 тыс. бронежилетов, 537 стальных блиндажей и другое оборудование. Благодаря тому, что компания имеет мощности за рубежом, это позволяет ей производить всю продукцию для войск в безопасных и засекреченных местах.

За годы войны "Метинвест" произвел уже сотни тонн стали и бронестали: из нее делают бронежилеты, а также специальные конструкции для танков и фронтовых машин. Из стали "Метинвеста" изготавливаются также экраны для противодействия вражеским FPV-дронам (отдельно к разным моделям – танкам Т-64 и Т-72, M1 Abrams и БМП Bradley).

С прошлого года "Метинвест" наладил серийное производство мобильных укрытий и подземных командных пунктов украинской армии. "Стальные крыивки" при установке под землей выдерживают артобстрел 152-миллиметровыми снарядами и рассчитаны на шесть человек. Группа бесплатно отгрузила на фронт более 500 таких мобильных капсул.

Следующим шагом стали значительно большие металлические конструкции для укрытия: "Метинвест" разработал и наладил производство подземных командных пунктов, рассчитанных на комфортную работу десятков человек из командования ВСУ на линии фронта. По сути, это стальной штаб, конструкция из 5-6 отдельных мобильных бункеров, каждый из которых имеет функциональное назначение: жилое помещение, рабочий штаб командования, санитарная зона и т.д.

Еще одна разработка – укрытия для военной техники, которые называют "ловцами ланцетов". Их разрабатывали максимально универсальными и пригодными для маскировки и защиты большинства моделей техники ВСУ на фронте: танков, САУ, больших автомобилей и т.д.

Также "Метинвест" с октября прошлого года наладил серийное производство противоминных тралов – парных катков, которые могут крепиться на любую модель танка из состава ВСУ и берут на себя детонацию в случае наезда на взрывоопасный предмет. Эта усовершенствованная конструкция советского КМТ-7 выдерживает до восьми разрывов. Также компания выпускает и передает ВСУ запасные компоненты к таким каткам.

В последнее время и государство начало также размещать заказы на конкретную продукцию. Так что поддержка будет набирать обороты – ведь сталь, бронесталь и изделия из нее, вероятно, всегда будут первой потребностью войска.