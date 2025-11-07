'Метко, быстро, профессионально': украинские военные в Константиновке подбили вражеский FPV-дрон, который пытался попасть в машину. Видео

В Константиновке Донецкой области украинские военные метким огнем уничтожили из автомата Калашникова российский FPV-дрон. Он пытался атаковать машину их побратимов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области. Там отметили, что героическим поступком отличились бойцы штурмового полка "Луганск" полицейской бригады "Лють".

Ситуация в Константиновке

На опубликованных кадрах видно, как бойцы подразделения с псевдо "Тарик" и "Доцент" прицельным огнем подбивают вражеский беспилотник. После чего он разорвался за машиной их побратимов.

"В Константиновке бойцы Штурмовогой полка "Луганск" ОШБ НПУ "Лють" с псевдо Тарик и Доцент подбили вражеский FPV-дрон, который пытался попасть в машину смежников. Метко, быстро, профессионально!" — говорится в сообщении.

Изуродованные от обстрелов дома свидетельствуют о том, что враг непрерывно атакует город. В то же время по имеющейся информации, украинские силы не дают россиянам осуществить механизированный прорыв вглубь Константиновки.

Напомним, на днях Вооруженные силы Украины отбили попытку россиян и боевиков "ДНР" прорваться в Константиновку, используя дроны. В результате успешных действий наших защитников враг потерял 13 единиц боевой техники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская армия продвинулась на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, тогда как российские силы продолжили атаковать на Покровском направлении, а также несущественно продвинулись на тактическом направлении Доброполья.

