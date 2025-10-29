Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка: анализ ISW

Украинские войска недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка в Донецкой области. В свою очередь российское оккупанты продолжили атаковать на Покровском направлении, а также незначительно продвинулись на тактическом направлении Доброполье.

Путинская армия пыталась атаковать в юго-восточной части Константиновки, но позже украинские войска отбросили врага к административным границам населенного пункта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Оккупанты пытаются прорваться в Константиновку

Геолокационные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что российские войска продвинулись в Предетчино (к востоку от Константиновки). На следующие сутки оккупанты незначительно продвинулись в юго-восточную часть Константиновки, но украинские защитники остановили оккупантов. По оценкам ISW, в настоящее время в Константиновке нет российского присутствия.

В течение 27 и 28 октября российские войска атаковали северо-восточнее Константиновки в районе Часового Яра; юго-восточнее Константиновки в районе Иванополья, Плещеевки и Щербиновки; южнее Константиновки в районе Александро-Калиново и Яблуновки; юго-западнее Константиновки возле Степановки; южнее Дружковки в районе Русиного Яра; северо-восточнее Дружковки в районе Зализнянского и Орихово-Васильовки; и юго-западнее Дружковки в районе Софиевки и Владимировки.

Добропольское направление

В то же время российские войска недавно незначительно продвинулись в тактическом районе Доброполья. Геолокационные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку от Шахово (к востоку от Доброполья) во время механизированной атаки численностью батальона.

Украинские военные отметили, что в этой атаке было больше танков по сравнению с другими недавними механизированными атаками. Российские войска начали атаку волнами по четыре-пять машин по разным маршрутам и в разное время, используя плохие погодные условия, которые мешают работе украинских беспилотников.

Также оккупанты атаковали к востоку от Доброполья в районе Паньковки и Шахово и к юго-востоку от Доброполья в районе Заповидного 27 и 28 октября. В свою очередь украинские войска контратаковали в районе Заповидного. По предварительным данным, западная часть Добропольского выступа является "серой зоной".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что руководство страны-агрессора России ставило задачу своей армии оккупировать Покровск еще год назад. Даже сегодня, в условиях преимущества в живой силе, у врага нет желаемого результата.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровско-Мирноградской агломерации российская оккупационная армия увеличивает наступательные усилия. В целом ситуация на этом участке фронта остается сложной.

