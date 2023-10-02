'Международное право может выиграть только сейчас в Украине': Зеленский заверил, что вся западная поддержка вернется глобальной безопасностью. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о выездном заседании Совета по иностранным делам Евросоюза, которое прошло в Киеве. Это впервые такое мероприятие прошло за пределами ЕС, но формально, так как членство нашей страны в Евросоюзе – это только вопрос времени.

Об этом Зеленский сказал в понедельник, 2 октября, в своем вечернем обращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В нем он также поблагодарил партнеров нашего государства за военную, экономическую и санкционную поддержку.

По словам гаранта, ключевыми вопросами на этом заседании и во время двусторонних встреч стала защита Украины в войне, развязанной Россией, и полноправное присоединение Украины к ЕС.

"Наша ключевая интеграционная цель – в этом году выйти на решение о начале переговоров по членству. И сегодня я в очередной раз услышал на встречах, на переговорах, что это абсолютно возможно. Украина точно выполнит свою часть работы – семь рекомендаций Еврокомиссии. И очень важно, чтобы была аналогичная готовность к политическому решению по поводу Украины, по началу переговоров и со стороны Европейского Союза, всех государств-членов", – сказал президент.

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Сегодня Зеленский провел ряд встреч и переговоров с европейскими лидерами и чиновниками. С ними он говорил об восстановлении Украины, усилении украинской ПВО, работе наших портов, безопасности в Черном море, экспорте зерна и продовольственной стабильности в мире.

"Вся поддержка для Украины, каждый шаг нам в помощь обязательно вернется поддерживающим глобальной безопасностью. Когда российская агрессия проиграет на нашей земле, сама идея агрессии будет разбита. Международное право может выиграть только сейчас – только здесь, только в Украине. И выиграет. Мы победим!" – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед министрами МИД стран-членов ЕС. Он заявил, что от стойкости нашего государства зависит будущая стойкость Европы.

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