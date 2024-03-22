Международного расследования нет: в ГУР рассказали о падении Ил-76 в Белгородской области

Страна-агрессор Россия заблокировала проведение международного расследования относительно падения самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого, как заявила Москва, находились украинские военнопленные. Пока нельзя говорить о каких-то новых обстоятельствах происшествия.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, 21 марта. Украина инициировала проведение расследования с участием других государств, однако оно так и не началось.

"Расследование продолжается нашими силами. Говорить о каких-то новых обстоятельствах и ситуации мы не можем, учитывая чувствительность этой темы", – сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что Координационный штаб на постоянной связи с семьями пленных и все прилагают максимальные усилия, чтобы выяснить правду.

Юсов также сказал, что не может прокомментировать заявления чиновников страны-агрессора о якобы готовности передать тела погибших защитников. Он отметил, что если это произойдет и будут проведены все экспертизы, ГУР сможет это официально прокоммуницировать.

Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны страны-агрессора утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

В ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января. Однако нет достоверных доказательств того, что пленные действительно были на борту и погибли, – агрессор не предоставляет фото тел и не передает их Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, советник миссии США при ОБСЕ Эрин Уэбстер-Мэйн сказала, что РФ не представила никаких подтверждений относительно своих заявлений об авиакатастрофе Ил-76. Кремль не допускает к месту аварии ни независимых представителей СМИ, ни экспертов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!