Межпарламентский совет Украина-НАТО принял заявление о войне с Россией: что решили

В Брюсселе по итогам встречи было принято совместное заявление, подтверждающее готовность союзников по НАТО поддерживать Украину к победе в войне против страны агрессорки. Документ приняли сопредседатели Межпарламентского совета Украина-НАТО: первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко и член Сейма Литовской Республики Аудронюс Ажубалис.

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Полный текст заявления опубликован на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.

Как отмечается в документе, преступная война России против Украины является вопиющим и показательным нарушением международного права и Хартии ООН. Россия продолжает нести смерть и разрушение украинцам и взрывать Евроатлантическую и глобальную безопасность. За прошедшие недели страна-агрессорка значительно активизировала ракетные и дроновые атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины.

"Мы решительно осуждаем российскую агрессию против Украины и беспрецедентную демонстрацию террористической природы страны-агрессора. Эти атаки являются жестоким напоминанием значительной и прямой угрозы, которую Российская Федерация продолжает создавать для мира и стабильности в Евроатлантическом пространстве и в глобальном измерении". стоять рядом с Украиной до ее победы", – говорится в документе.

В заявлении отмечается, что российская агрессия против Украины уже имеет высокую цену и повлекла огромные страдания для украинского народа. Более 10 млн. перемещенных лиц: в Европе приют были вынуждены искать более 5,9 миллиона украинцев, еще 3,7 миллиона были перемещены в самой Украине. Огромное количество жертв – по наиболее консервативным оценкам, в результате войны в период с февраля 2022 года в Украине погибли более 10 тысяч гражданских людей.

Межпарламентский совет Украина-НАТО выразил уважение и восхищение героическим сопротивлением Украины, защищающим свою территорию и общие демократические ценности.

"Россия намерена продолжать эту войну, она увеличила военный бюджет и перевела экономику на военные рельсы и продолжает сеять нестабильность по всему миру из-за своих сторонников. Если Россия не терпит поражение в Украине, она воспользуется ее территорией и ее ресурсами для того, чтобы нести угрозу для стран Европы. Парламенты стран-союзниц и демократические государства по всему миру сохраняют абсолютное единство вокруг поддержки Украины в ее борьбе по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", – говорится в совместном заявлении.

Документ приветствует решимость парламентов стран НАТО продолжать оказывать Украине жизненно важную военную, экономическую, политическую и гуманитарную помощь, и отмечает, что надежды Путина на усталость западных партнеров от войны бесполезны.

В заявлении отмечается, что Украина должна стать полноправным членом НАТО и ЕС – это станет залогом безопасности и мира в Евроатлантическом пространстве.

"Для того чтобы достичь мира и стабильности в Евроатлантическом пространстве, сильная, демократическая и защищенная Украина должна стать полноправным членом семей НАТО и ЕС", - говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Североатлантического Альянса. Он подчеркнул, что Украина этот выбор сделала, и на определенном этапе Киев получит приглашение присоединиться к блоку.

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