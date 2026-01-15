Middle strike на оккупированных территориях: Силы беспилотных систем вынесли 6 средств ПВО за 48 часов. Видео

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают поражать важные для российских захватчиков объекты в глубине временно оккупированных территорий. За 48 часов украинские пилоты уничтожили шесть средств вражеской противовоздушной обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Были нанесены удары по зенитным ракетным комплексам и радиолокационной системе россиян. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" в своем Telegram-канале.

"Птицы СБС вынесли 6 единиц ЗРК и РЛС из системы хробачьей ПВО за 48 часов, средствами middle strike в оперативной* глубине оккупированных территорий Донецкой и Запорожской обл", – написал он.

Оперативная глубина поражений составила от 46 до 160 км от линии соприкосновения. Были применены дроны с боевой частью более 10 кг, что не оставило шансов на дальнейшую боеспособность легкобронированным, но дорогостоящим средствам оккупантов.

Где и какие средства ПВО были поражены:

– ЗРК "Тор" (Мариупольский район Донецкой области);

– РЛС "Витязь" 50Н6Е (Мариупольский район Донецкой области);

– ЗРК "Бук" (Пологовский район Запорожской области);

– ЗРК "Бук-М1" (Волновахский район Донецкой области);

– ЗРК "Стрела-10" (Пологовский район Запорожской области);

– ЗРК "Тор-М2" (Пологовский район Запорожской области).

Удары нанесли бойцы 412-й отдельной бригады беспилотных систем NEMESIS в координации новосозданного Центра глубинного поражения Группировки СБС. Операция была проведена в течение 48 часов 12-14 января 2026 года. А ЗРК "Стрела-10" поразили пилоты 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января на Запорожском и Донецком направлениях подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли серию высокоточных ударов по противовоздушной обороне российских оккупантов. В результате боевой работы было уничтожено сразу три ключевых элемента ПВО врага: радиолокационную станцию "Прима П-18", зенитный ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

