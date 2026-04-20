Миф о 'непобедимости' российских спецназовцев наши десантники развенчали еще при обороне ДАПа, – Ласийчук

Опыт боевых действий в Донецком аэропорту позволил избавиться от психологического барьера перед "именитым" врагом.

Об этом в интервью журналисту Валерию Калнышу рассказал бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, который тогда командовал ротой.

В частности, бригадный генерал напомнил об одном из самых знаковых эпизодов обороны Донецкого аэропорта – разгром элитного спецподразделения ФСБ РФ "Вымпел". Этот бой стал началом конца мифа о "непобедимости" российских спецназовцев.

До 2014 года российская пропаганда создавала вокруг этого отряда ореол элитарности, однако в терминалах аэропорта врагу пришлось столкнуться с реальным характером украинского десанта.

"К тому времени в Донецком аэропорту полностью было уничтожено это спецподразделение – военнослужащими аэромобильных войск, десантных войск, подразделений специального назначения, сухопутных войск".

По убеждению командира 7-го корпуса ДШВ, урок того периода для всех сторон – нельзя недооценивать противника. А приобретенный опыт и сегодня помогает десантникам успешно уничтожать оккупантов на Покровском и других горячих направлениях, используя уже не только силу духа, но и самые современные технологические решения.