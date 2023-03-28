Отвечал за работу фильтрационных лагерей: появились данные о состоянии ''начальника полиции'' оккупантов, подорванного в Мариуполе

Так называемый начальник "полиции" Мариуполя Михаил Москвин находится в больнице №2 (17-й микрорайон) в тяжелом состоянии. Он стал "трехсотым" после взрыва, устроенного украинскими партизанами во временно оккупированном городе 27 марта.

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Уроженец Донетчины ответственен за организацию фильтрационных мероприятий в Мариуполе, арестов и издевательств над гражданским населением города. Об этом 28 марта сообщил Мариупольский горсовет в Telegram.

"Этот вор ответственен за создание и функционирование фильтрационных лагерей вокруг Мариуполя. По его приказам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага", – подчеркнул законный городской голова Вадим Бойченко. Он сказал, что "каков бы ни был прогноз врачей, его судьба уже решена".

Telegram-канал партизан "Маріуполь.Спротив" написал, что к оккупанту пускают только российских врачей, а украинцев – нет.

Участники движения сопротивления добавили, что в Центральном районном отделении "полиции" (захватчики называют его "Октябрьским") под руководством Москвина функционирует пыточная.

Как известно, взрыв прогремел утром 27 марта в 8:07. Это произошло возле машины оккупанта Москвина в районе рынка "Застава".

Россияне назвали инцидент "покушением" и сообщили: мол, "начальник полиции" находился в нескольких метрах от транспортного средства, когда взрывчатка сдетонировала. Противник утверждал, что у Москвина диагностирована контузия.

В "Маріуполь.Спротив" уточняли: сюрприз на самом деле поджидал предателя не в машине.

Известно, что он родился в Макеевке Донецкой области, работал в "правоохранительных органах" российских захватчиков на высоких должностях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, идентифицирован российский оккупант, который отдавал приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе, а также роддома и детской больницы. Военным преступником оказался уроженец Украины, командир российской воинской части Сергей Атрощенко. Он родился на Житомирщине.

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