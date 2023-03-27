В оккупированном Мариуполе партизаны подорвали авто одного из командиров оккупантов: первые подробности

В Мариуполе, временно занимаемом противников, утром 27 марта прогремел взрыв. Предварительно, не повезло автомобилю российского военнослужащего, одного из командиров оккупантов.

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Подробности раскрыла в Telegram пресс-служба Мариупольского городского совета. Чиновники отметили, что инцидент связан с деятельностью украинских партизан.

"Бавовна" посетила район рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) в 8:07 понедельника.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, подорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности вскоре", – сообщил законный мэр украинского города Вадим Бойченко.

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