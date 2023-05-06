Минимум 5 часов ожидания: из-за объявленной россиянами эвакуации на Чонгаре образовалась огромная пробка. Фото

После того, как российские оккупанты объявили эвакуацию из некоторых захваченных населенных пунктов Запорожской области, на КПП Чонгар в сторону Крыма образовались очереди. Легковые авто вынуждены стоять там минимум по пять часов.

Видео дня

Об этом 6 мая сообщил Мелитопольский городской глава Иван Федоров. На своем Telegram-канале он написал, что военные вражеской армии и владельцы спецпропусков могут проехать вне очереди.

"Грузовики с награбленным – в отдельной очереди. А тысячам легковых авто – минимум пять часов ожидания", – отметил мэр Мелитополя.

Он заявил, что оккупанты доигрались в "эвакуацию", спровоцировав безумную панику и не менее безумные очереди. Фотографии очереди на подъезде к КПП он прокомментировал так: "Без слов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Незаконный "врио губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий 5 мая объявил, что будет организовано "временное перемещение" жителей из 18 населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

– Иван Федоров заявлял, что оккупанты бегут не только из этих городов, поселков и сел, но также и из Мелитополя.

– Жители временно оккупированной Михайловки рассказали, что там в "горадминистрации" враг сжигает документы, коллаборанты спешно вывозят свои семьи, а на местных заправках закончился бензин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!