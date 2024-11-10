Минимум четыре взрыва: в аэропорту Мариуполя поразили ПВО оккупантов

В ночь на 10 ноября вблизи временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области прогремели взрывы. Поражён один из расчетов ПВО российской армии.

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В районе аэропорта Мариуполя произошел пожар. Подробности рассказал советник городского головы Мариуполя Перо Андрющенко.

Взрывы вблизи Мариуполя раздались ночью.

"Ночью с 23:00 было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии Аэропорт Мариуполя – с. Бердянское. Раздалось по меньшей мере 4 взрыва. После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта", – рассказал Андрющенко.

Он добавил, что по предварительным данным был поражен один из российских расчетов ПВО. Сейчас украинские партизаны собирают информацию о точных последствиях прилетов.

Напомним, ранее стало известно, что россияне возобновили переброску резервов через Мариуполь в направлении населенного пункта Пологи. Они перемещают живую силу и инженерные подразделения.

Подразделения оккупантов движутся колоннами, вместе с бытовыми вещами, хотя объемы перемещения меньше, чем при предыдущих попытках прорыва возле Угледара. Это может свидетельствовать о пополнении текущих потерь, а не о подготовке к масштабному наступлению.