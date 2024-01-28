Министр финансов Германии: европейские партнеры мало делают для Украины

В Германии призвали европейских партнеров увеличить поддержку Украины, защищающейся от полномасштабной агрессии России. В настоящее время страны Европы делают слишком мало.

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Однако чтобы доказать свою преданность фундаментальным ценностям, объединившим европейские государства, они должны немедленно увеличить помощь Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает немецкий телеканал n-tv.

Выступая на конференции Европейской либеральной партии в Берлине, Линднер заявил, что европейские партнеры "слишком мало делают" для Украины и призвал правительства государств Европы оказывать больше помощи украинскому войску.

Он напомнил, что Германия уже вносит свой вклад в поддержку Украины, оказывая половину помощи, которую Украина получает от Европы.

"Мы не отказываемся от наших обязательств", – заметил чиновник.

Линднер подчеркнул, что при необходимости Германия "мобилизуется еще больше".

Однако, отметил министр финансов, официальный Берлин не готов платить за всех и наращивать собственные расходы, "чтобы другие могли и дальше делать слишком мало".

Он также напомнил, что Европа является сообществом ценностей, "и это должно быть доказано в этот час".

Напомним, ранее в Минобороны Германии рассказали, какую помощь получит Украина в 2024 году. Немецкое правительство планирует усилить оборону Украины поставкой вертолетов Sea King Mk41, дополнительных зенитных систем Iris-T и танков Gepard.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за наращивание немецкой военной помощи Украине.