В приоритете ПВО и танки: в Минобороны Германии рассказали, какую помощь получит Украина в 2024 году

Федеральное правительство Германии хочет поддержать оборону Украины поставкой вертолетов Sea King Mk41, дополнительных зенитных систем Iris-T и танками Gepard. Такое решение было принято в среду, 24 января, по итогам 18-й встречи в формате "Рамштайн".

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Об этом сообщает министерство обороны ФРГ в Х (Twitter). В частности, министр обороны Борис Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41.

Согласно информации, поставка состоится со второго квартала 2024 года. Это также включает в себя "широкий пакет аксессуаров и запасных частей, а также авиационную и техническую поддержку обучения" .

"Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая доставка такого рода", – заявил Писториус.

Кроме того, с ноября 2023 Германия вместе с Францией возглавляет коалицию сил ПВО.

"Противовоздушная оборона остается приоритетом номер один для защиты украинского населения и инфраструктуры", – заявил Писториус.

Он также отметил, что еще большая скорость нужна в производстве оружия и Германия берет на себя эту двойную задачу.

"С одной стороны, мы покрываем самые неотложные потребности Украины здесь и сейчас оружием, материалами и обучением", - подчеркнул Писториус и добавил, что с другой стороны, с Коалицией возможностей противовоздушной обороны ФРГ обещает долгосрочную поддержку с помощью самых современных систем, лучшего обучения и устойчивых структур.

Писториус также объяснил, что федеральное правительство также планирует к 2024 году обучить в Германии 10 тысяч украинских военных. Кроме того, планируются дальнейшие поставки, включая дополнительные зенитные системы Iris-T и танки Gepard, артиллерию и артиллерийские боеприпасы, а также более 80 боевых танков Leopard 1 A5. Также, согласно информации, запланированы поставки бронетранспортеров, инженерных танков и танков-мостовкладчиков, 450 защищенных машин, систем разминирования, беспилотников, радаров и систем разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия впервые передаст Украине военные вертолеты : Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Также немецкая сторона обеспечит обучение украинских военных.

Кроме того, Германия в бюджете на 2024 год зарезервировала на военную помощь Украине 7,5 млрд евро, вдвое больше, чем в предыдущем. Однако этого мало, поэтому правительство ФРГ призывает партнеров увеличить помощь Украине.

На днях Канада также объявила об очередном пакете оборонной помощи Украине, согласно которому ВСУ могут получить многоцелевые лодки и поддержку в обучении на истребителях F-16.

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