Министр обороны Британии Шеппс: корабли ЧФ РФ теперь тонут даже в порту

Черноморский флот Российской Федерации утратил "функциональную активность". Причиной этого является неудачная для Кремля война против Украины.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс в соцсети Х. Он отметил, что российский флот плавал по Черному морю с 1783 года, но теперь он вынужден прятаться в портах.

В частности, политик отметил, что продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен.

"Корабли Путина тонут даже в портах!" – подчеркнул британский министр.

Как сообщал OBOZ.UA, удары по российским захватчикам во временно оккупированном Крыму были нанесены сразу в нескольких локациях. В частности, поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов".

Также было нанесено огневое поражение по центру связи и нескольким объектам инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Напомним, что:

– Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, в городе есть попадания.

– Атаку на объекты россиян в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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