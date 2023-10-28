Министр обороны Германии заявил, что НАТО должно быть готово к агрессии России

НАТО должно быть готово к агрессии России. Организация Североатлантического альянса и Бундесвер, в частности, уже готовятся к вероятному противостоянию.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Позицию он озвучил во время визита в пятницу, 27 октября, в Командную академию Бундесвера в Гамбурге, сообщает Укринформ.

"Мы со своей стороны как союзники, как НАТО, должны быть готовы противостоять возможной угрозе со стороны агрессора в форме России… Мы должны снова укреплять оборону стран и Альянса после более 30 лет, когда этого не делалось. Снова, к сожалению, вступает в действие стратегия сдерживания и защиты. Мы будем готовы к этому", – сказал Писториус.

По его словам, союзники делают это из-за новых планов альянса. Следовательно, Германия как член блока размещает свою бригаду в Литве.

"Германия должна взять на себя международное лидерство. Не как ведущее государство, а как ведущий партнер", – добавил Писториус.

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Кроме того, он подчеркнул, что ФРГ не перестанет поддерживать Украину в любом случае.

"Эта война не будет забыта", – сказал чиновник, выразив ожидание, что зимой Россия снова усилит свои атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может готовиться к конфликту со странами Североатлантического альянса. Она стремится провести перераспределение оружия массового поражения и сформировать новые силы на финской границе.

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