Министр обороны Великобритании Уоллес разъяснил ситуацию по истребителям для Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна еще окончательно не решила отправлять ли Украине, борющейся со вторжением России, истребители. Однако он отметил, что считает решение "пока" не отправлять F-16 Киеву правильным.

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Об этом Уоллес сказал, отвечая на вопросы журналистов в среду, 1 февраля. Его слова процитировало издание CNN. Политик отметил, что на данном этапе войны с российскими оккупантами ВСУ больше нужны танки.

"Сейчас им нужны бронетехника и танки", – сказал Уоллес, напомнив обещание отправить танки Challenger 2 для поддержки украинских войск.

Министр отметил, что истребители, которые просят украинские чиновники, очень сложны и могут быть неприменимы в Украине. Также он добавил, что в последнее время усвоил, что нужно "никогда ничего не исключать".

"Я думаю, мы должны быть уверены, что самолеты станут следующим условием победы в битве. Но сейчас, я думаю, мы сосредоточены на танках, наземном сражении", – заявил он.

Уоллес признал, что это "неправильное решение", но добавил: "На данный момент я не думаю, что это правильный подход".

Напомним, что накануне пресс-секретарь премьера Великобритании Риши Сунака заявил, что передавать Украине самолеты нецелесообразно, так как на обучение военнослужащих потребуются месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Нидерландов заявили, что пока не получали запрос от Украины на поставку для армии государства истребителей F-16. Однако если Киев обратится с такой просьбой, Амстердам ее рассмотрит.

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