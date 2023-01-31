Нидерланды рассмотрят просьбу Украины про истребители F-16, если получат такой запрос, – премьер-министр Рютте

В правительстве Нидерландов заявили, что пока не получали запрос от Украины на поставку для армии государства истребителей F-16. Однако, если Киев обратится с такой просьбой, Амстердам ее рассмотрит.

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Об этом сказал премьер-министр Марк Рютте на брифинге с главой Франции Эммануэлем Макроном в Гааге в понедельник, 30 января. Его заявление процитировало издание NOS.

Глава правительства Нидерландов сказал, что страна пока даже не рассматривает вопрос об истребителях для украинских Вооруженных сил.

"Поставки (F-16. – Ред.) сейчас нет, запросов тоже нет", – заявил Рютте.

При этом он подчеркнул, что для его страны нет ограничений в военной помощи для Украины, которая более 11 месяцев борется с полномасштабным вторжением России. Премьер-министр добавил, что если дело дойдет до поставок Киеву истребители, то это станет "очень большим шагом" для победы Украины над РФ.

В то же время Макрон также сказал, что Париж может принять решение о передаче истребителей для украинской армии. Политик подчеркнул, что государство не ставит себе ограничений в военной поддержке Украины, которая борется с нападением России.

Накануне Рютте также сообщил, что Нидерланды рассматривают возможность поставок танков в Украину. Государство хочет купить 18 арендованных в Германии Leopard 2 и подарить их нашей стране. При этом он подчеркнул, что решения пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что его страна готова передать Украину свои истребители F-16. Однако такое решение должны поддержать партнеры по НАТО.

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