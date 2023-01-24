Нидерланды хотят выкупить у Германии 18 танков Leopard 2 для Украины, — премьер-министр Рютте

Нидерланды рассматривают возможность поставок танков в Украину. Государство хочет купить 18 арендованных в Германии Leopard 2 и подарить их нашей стране.

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Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, сообщает FAZ. При этом он подчеркнул, что решения пока нет.

"Мы взяли их в аренду, а значит, мы можем их купить, а значит, мы можем их подарить. Если это имеет смысл в более широком пакете с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, мы готовы это рассмотреть", – сказал он.

Также известно, что Германия координировала предыдущие поставки оружия с Нидерландами. Речь идет о Panzerhaubitze 2000.

"Я очень хорошо понимаю украинскую просьбу. Теперь правительство Германии должно принять решение о поставках Leopard. Если Германия скажет "нет", Польше, Финляндии, Португалии и нам самим, придется подумать о том, чтобы запросить разрешение на экспорт и поставить танки на двусторонней основе. Но мы еще не на том этапе, и я не хочу оказывать давление на Германию", – добавил Рютте.

Также он напомнил, что буквально спустя несколько дней после начала войны правительство Германии разрешило Нидерландам поставлять Киеву реактивные гранатометы немецкого производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Норвегия может передать Украине свои танки Leopard 2 для борьбы с российскими оккупантами. Речь идет о 8 из 36 единиц бронетехники, которые есть у государства.

Также OBOZREVATEL писал, что правительство Нидерландов всерьез рассматривает возможность отправки в Украину современных систем противовоздушной обороны Patriot для защиты от ракетных ударов России. Таким образом Амстердам готов присоединиться к аналогичной инициативе стратегических партнеров Киева – Вашингтону и Берлину.

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