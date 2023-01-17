Нидерланды планируют передать Украине системы ПВО Patriot – Bloomberg

Правительство Нидерландов всерьез рассматривает возможность отправки в Украину современных систем противовоздушной обороны Patriot для защиты от ракетных ударов России. Таким образом Амстердам готов присоединиться к аналогичной инициативе стратегических партнеров Киева – Вашингтону и Берлину.

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Об этом сообщило авторитетное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Решение о передаче ПВО может быть принято уже в ближайшие дни.

Напомним, что украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме, чтобы научиться обращаться с системой противоракетной обороны Patriot.

Как сообщал OBOZREVATEL, в министерстве иностранных дел Нидерландов считают, что война в Украине должна закончиться по поле боя. Силы обороны должны остановить российских оккупантов, одержав победу, не оставляя Москве места для маневров.

Еще накануне Нового года США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,8 млрд долларов. Среди прочего, в него впервые войдут ракетная батарея Patriot и высокоточные бомбы.

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