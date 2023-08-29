Минка, Проказин и 'Джус': что известно о погибших в авиакатастрофе на Житомирщине пилотах

25 августа в небе над Житомирской областью разбились два украинских самолета L-39, погибли три опытных пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков "Джус". В причинах авиакатастрофы сейчас разбираются следователи ГБР. Пока они рассматривают три основные версии: нарушение правил полетов или подготовки к ним, техническая неисправность самолетов, ошибка пилота.

Видео дня

По предварительным данным, катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов при развороте.

Подробнее о погибших пилотах читайте в материале OBOZREVATEL.

В небо вернулся через двадцать лет

Один из погибших военных пилотов – 63-летний майор Вячеслав Минка. Вячеслав Николаевич практически всю свою жизнь посвятил небу. Окончил Волгоградское авиационное училище, служил в Конотопе, Николаеве, Умани.

В 1994 году Минка вышел на пенсию и поселился под Киевом в Борисполе. Бывший военный летчик занялся бизнесом, его фирма предоставляла полиграфические услуги. Правда, небо не отпускало его.

Много лет он жил воспоминаниями о службе, часто публиковал фото своих сослуживцев, тех, с кем пришлось учиться, служить в разных городах. В 2013-2014 гг. он активно поддерживал Майдан, на его страничках в соцсетях много фотографий, которые рассказывают о событиях тех дней.

А когда Россия начала войну на востоке нашей страны, Вячеслав Минка не стал отсиживаться, оставил свой бизнес, которым занимался 20 лет, и вновь вернулся в строй. Он стал военным летчиком и до 2019 года защищал небо Украины.

И в феврале 2022 года, несмотря на возраст, 62 года, он вновь стал военным пилотом.

У Вячеслава Николаевича остались двое взрослых детей от первого брака – Дмитрий и Юлия, которые давно живут в Израиле.

"Мой отец разбился и погиб сегодня. Покойся с миром", – написал сын пилота Дмитрий.

Когда Вячеслав Минка в 2014 году решил вернуться в армию, он рассказывал сыну Дмитрию, что скоро будет летать на штурмовиках и истребителях.

"Война – это плохо, но мы же мужики, и начиная с каменного века, воюем то с мамонтами, то с идиотами. Я жду приказа, воевать буду на МиГ-29, а чуть позже на F-16", – писал Вячеслав Минка.

Он называл Украину землей, на которой родились предки его детей, а также тут появились на свет его собственные дети. Поэтому считал, что ему остается только "уничтожать вражеских пришельцев". Хотя о себе Минка говорил, что он родом из Сибирской тайги.

"Я офицер, и у меня есть кодекс чести", – писал он сыну.

В 2015 году Минка ждал приказа министра обороны, чтобы начать летать. Он говорил, что украинскую армию уничтожали 23 года. Опытных летчиков осталось мало, часть сбежала в Россию за большой пенсией, летают мужики по 65-69 лет. "А мне всего 54 года, так что боец", – шутил летчик.

Сын также поддерживал отца, считал его героем, о котором он будет рассказывать своим детям.

В последние годы, когда Вячеслав Минка служил в АТО, он мало писал сыну. С началом полномасштабного вторжения он вновь сел за штурвал самолета. Сыну сообщал новости с фронтов, в частности про подбитый крейсер "Москва".

"Человек-позитив, человек-свет"

Во время рокового полета погиб майор, заместитель командира бригады 47-летний Сергей Проказин из Миргорода.

Как рассказал его друг Юрий Станкевич, они были знакомы еще с 1 класса.

"Мы с ним знакомы с 1982 года, вместе учились в 1 классе в школе в Польше. Там служили наши родители. Затем учились вместе в школе №7 в Миргороде Полтавской области. Его отец тоже был пилотом, служил в Афганистане. Он был сбит, но ему повезло, он выжил, получил орден", – рассказал Юрий.

Он говорит, что запомнил Сергея Проказина как настоящего друга, который всегда придет на помощь. Чуткий, добрый, веселый, с хорошим чувством юмора. В тяжелую минуту всегда мог поддержать, развеселить, чтобы человек мог хоть немного отвлечься от грустных мыслей.

У него осталась семья.

"Каждый день прохожу мимо его дома и ищу его глазами, надеюсь, что вот сейчас выйдет – и мы снова с ним пообщаемся. Но его уже нет", – с горечью говорит товарищ.

Знакомый военного летчика Владимир Кулак написал на его страничке в Facebook:

"Нас познакомила война, с первых дней мы стали друзьями, общались. Последний раз на День Независимости, а теперь я не могу поздравить тебя с Днем Авиации Украины. Ты поддерживал меня в моей войне в судах из-за смерти моего сына, ты искренне радовался моим победам. Ты человек-позитив, человек-свет, но уже больше суток темно. Мне очень больно со вчерашнего дня, как я узнал о трагедии. Тебя будет не хватать очень многим".

Погиб один из "Призраков"

Также в этой катастрофе погиб и известный молодой военный пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Этот позывной ему подобрали американцы, когда в 2018 году он участвовал в международных учениях "Чистое небо". С начала полномасштабного вторжения он также защищал небо над Киевом, как и другие его сослуживцы. За это их и прозвали "Призраками Киева".

В мае 2022 года Джус имел уже 500 часов налета. И готовился стать пилотом долгожданных F-16, которые Украине должны передать страны-партнеры. Но, к сожалению, теперь его мечта не может сбыться.

Андрей Пильщиков сделал много для того, чтобы убедить мир в том, что Украине нужны эти современные самолеты, чтобы бороться с врагом. Он часто давал интервью, в том числе и иностранным СМИ, где рассказывал об этом.

Он много раз встречался с представителями американского правительства, рассказывал о проблемах военных. Также участвовал в адвокатской группе по продвижению многих решений по F-16.

В одном из своих интервью он рассказывал, что он и другие молодые пилоты загорелись идеей получить F-16 давно, когда еще и речи не шло о том, что Украина может получить такие машины.

"Мы запускали идею самоподготовки, потому что видели, что пока политики думают и пока еще не делают серьезных шагов в подготовке пилотов, мы решили заниматься самоподготовкой. Дополнительно занимались английским языком, изучали самолет, читали книжки по F-16", – рассказывал он.

По его словам, летчики изучали кабину самолета, создали специальный симулятор, хоть и достаточно примитивный. Но могли отработать взлет и посадку, базовые моменты. Поэтому на подготовку за границу приедут уже не нулевые пилоты, а те, кто знает, что это за самолет, понимает, чем он отличается от других самолетов. Это поможет быстрее освоить новые самолеты и больше времени уделить пробелам, над которыми придется поработать.

С "Джусом" простились в Киеве 29 августа.