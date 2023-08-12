Минобороны: на левом берегу Херсонщины выполнена задача, но ажиотажа нет
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины на левом берегу Херсонщины выполнили поставленные задачи. Но ажиотажа нет.
Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале. "Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест", – говорится в сообщении.
При этом Маляр опровергла слухи, что украинские военные закрепились на левом берегу Херсонщины.
"Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, так что мы везде отрабатываем такую возможность", – пояснила она.
Напомним, по состоянию на 12 августа Силы обороны совершили 33 прямых боевых столкновения с российскими захватчиками. Частичные победы отмечаются в районе Роботино Запорожской области, где нашим защитникам удалось закрепить позиции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– в Пентагоне оценили тактику наступления ВСУ, назвав чудом то, что украинские защитники смогли загнать оккупантов в оборону, "учитывая состояние украинской армии на момент вторжения". Представитель Минобороны США заверил, что Штаты в дальнейшем намерены поддерживать Украину, чтобы она смогла вернуть свои территории;
– в Минобороны Украины сообщили, что оккупанты на востоке сосредоточили усилия на Купянском направлении, безуспешно пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти в Купянск. На юге ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Ивового.
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