Минобороны: на левом берегу Херсонщины выполнена задача, но ажиотажа нет

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины на левом берегу Херсонщины выполнили поставленные задачи. Но ажиотажа нет.

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Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале. "Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест", – говорится в сообщении.

При этом Маляр опровергла слухи, что украинские военные закрепились на левом берегу Херсонщины.

"Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, так что мы везде отрабатываем такую возможность", – пояснила она.

Напомним, по состоянию на 12 августа Силы обороны совершили 33 прямых боевых столкновения с российскими захватчиками. Частичные победы отмечаются в районе Роботино Запорожской области, где нашим защитникам удалось закрепить позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Пентагоне оценили тактику наступления ВСУ, назвав чудом то, что украинские защитники смогли загнать оккупантов в оборону, "учитывая состояние украинской армии на момент вторжения". Представитель Минобороны США заверил, что Штаты в дальнейшем намерены поддерживать Украину, чтобы она смогла вернуть свои территории;

– в Минобороны Украины сообщили, что оккупанты на востоке сосредоточили усилия на Купянском направлении, безуспешно пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти в Купянск. На юге ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Ивового.

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