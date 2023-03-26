Минобороны показало обучение украинских артиллеристов на САУ AS90 в Великобритании. Фото

Вторая группа артиллеристов Вооруженных сил Украины завершает обучение на 155-мм самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Обучение проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии.

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Украинских военных обучают офицеры и солдаты Королевского артиллерийского полка. Об этом сообщает Министерство обороны Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В реализации программы, осуществляемой на объектах Министерства обороны Великобритании на северо-западе, юго-западе и юго-востоке страны, принимают участие более 1000 британских военнослужащих.

В украинском оборонном ведомстве отметили, что Великобритания стала первой страной, пожертвовавшей Украине западные основные боевые танки, передав эскадрон танков Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, а также батарею из восьми пушек AS90 в "высокой готовности" и две батареи в "разной степени готовности".

AS-90 – это британская самоходная гаубица калибра 155-мм на гусеничном ходу. Находится на вооружении только Великобритании, плюс в Польше по лицензии производится аналог под названием AHS Krab.

AS-90 была разработана и производилась на мощностях компании Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL), которая с 1999 года входит в оружейный концерн BAE Systems. На вооружение британской армии новые САУ начала поступать в 1993 году для замены более старых самоходных и буксируемых пушек. Всего были перевооружены шесть из восьми полков самоходной артиллерии (каждый – на 24 САУ).

В течение 2008–2009 годов артиллерийские установки прошли модернизацию, которая в основном касалась электронных систем. А в 2022 году было объявлено, что к 2032 году AS-90 планируют снять с вооружения, заменив на более современные артиллерийские установки.

В текущем состоянии самоходная артиллерийская установка AS-90 весит 45 тонн, имеет собственное специально разработанное для нее гусеничное шасси с турбодизельным 4-тактным двигателем Cummins VTA903T с жидкостным охлаждением на 660 л. с. Может развивать максимальную скорость 55 км/ч по шоссе и иметь запас хода 370 км. Дорожный просвет 0,41 м с градиентом 60 градусов позволяет преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,75 м, траншеи шириной 2,8 м и форсировать вброд водоемы глубиной 1,5 м. Защита САУ состоит из стальной брони толщиной 17 мм.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Challenger 2 могут прибыть в Украину этой весной.

Ранее Великобритания объявляла, что передаст Силам обороны Украины 14 танков Challenger 2, но позже решила увеличить это количество вдвое – до 28 единиц. Произошло это после визита президента Владимира Зеленского в Лондон, состоявшегося 8 февраля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля в минобороны Британии показали, как украинские воины осваивают танки Challenger 2. Там подчеркнули, что украинские танкисты быстро учатся управлять техникой.

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