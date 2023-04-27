Минобороны РФ по примеру Пригожина согнало зэков в 'Отряды Z': первую партию уже готовят на фронт

Министерство обороны РФ приступило к вербовке заключенных. Первая партия новоприбывших "военных" была отправлена в Белгород.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Дальнейший пункт назначения бывших уголовников – Луганская область.

"Поступила информация про новые "поставки уголовно-преследуемых лиц" на фронтовые позиции. Как известно, ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утратил право "работы" с заключенными, что существенно ослабило позиции как "музыкантов", так и лично Пригожина. Как в военном плане, так и политическом", – говорится в источнике.

Примечательно, что руководителем данных подразделений, состоящих из уголовников, является Сергей Шойгу. По данным источнике, изначальной задумкой РФ было использовать позитивный опыт Пригожина в эксплуатации "сидевших" и привлечь на службу в ЧВК "Редут".

"Планы изменились по ходу дела. Приближенные Шойгу подумали – "зачем тратить честно наворованные заработанные деньги на финансирование вербовки заключенных, если можно использовать бюджетные деньги налогоплательщиков?", – говорится в сообщении.

Первая "партия" новоиспеченных военнослужащих (ориентировочно 300 человек) уже поступила в распоряжение командования ОГ "Белгород" для прохождения первичной подготовки. Дальнейший пункт назначения – Луганская область.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Бахмуте на Донеччине обостряется конкуренция среди российских частных военных компаний (ЧВК). Оккупанты из новосозданного подразделения не знают, с чьим формированием они подписали контракты, и жалуются на наемников известной группы "Вагнер".

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