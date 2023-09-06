Минобороны России пожаловалось на атаку беспилотников на Брянщине: что известно

В стране-агрессоре РФ заявили о новой атаке БПЛА на Брянску область, которая якобы была зафиксирована поздно вечером 5 сентября. В попытке "террористической атаки" традиционно обвинили Украину.

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Об этом в ночь на среду, 6 сентября, сообщили в министерстве обороны России. Там отметили, что дрон был зафиксирован над Брянщиной около 23:30.

У Шойгу уточнили, что это был БПЛА самолетного типа, который должен был атаковать объекты на территории РФ.

В российском минобороны также отчитались и о ликвидации БПЛА "дежурными средствами ПВО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российском Брянске вечером в среду, 30 августа, снова прогремели взрывы. Местные жители в социальных сетях заявили, что слышали как минимум два сильных взрыва около 21:00, а после 00:30 – они повторились.

– Позже в РФ второй раз с начала суток 31 августа заявили об атаке беспилотников. На рассвете БПЛА якобы сбили на подлете к Москве, а позже утром – над Брянском.

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