Минобороны: в Бахмут опрокидывают дополнительные подразделения ВСУ, удержание города – вопрос стратегический
Ситуация под Бахмутом Донецкой области предельно накалилась. Российские захватчики сосредоточили там свои основные усилия, поэтому командующий Сухопутными войсками Александр Сырский принял решение о перемещении на поле боя дополнительных подразделений Сил обороны.
Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Она указала, что на Донетчине воюют многочисленные боевики ЧВК "Вагнер", поскольку для РФ важно целиком взять под контроль территорию региона, и как можно скорей.
"Удержание Бахмута – это стратегическое решение. Его принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами", – подчеркнула она.
Напомним, что в попытках выбить Силы обороны из Бахмута враг применяет артиллерию, танки, РСЗО и минометы. Кроме этого, в последние дни россияне подключили авиацию – каждую ночь город атакуют 3-4 самолета.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам главы ГУР Буданова, следующие три месяца войны определят дальнейший ход событий и ее перелом. Речь идет об активных боевых действиях по всей линии фронта.
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