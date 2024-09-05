Минобороны впервые закупит боеприпасы за средства, собранные через UNITED24: о какой сумме идет речь

Украина впервые покупает боеприпасы за деньги, собранные через UNITED24 – инициированную президентом фандрейзинговую платформу для донатов в поддержку Украины. Контракт на 47 миллионов ​​гривен заключило "Агентство оборонных закупок" МО.

Видео дня

Пресс-служба Министерства обороны сообщила 4 сентября, что благодаря платформе UNITED24 люди со всего мира могут внести свой вклад в поддержку Украины и ее Сил обороны. Вид БК, который закупят за донаты, не уточняется.

Заместитель главы оборонного ведомства Дмитрий Клименков отметил, что новые источники финансирования усиливают обороноспособность нашей армии.

"Мы будем продолжать работу над обеспечением наших военных боеприпасами для эффективного выполнения боевых задач", – заявил он.

Напомним, в мае 2024 года правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24.

Средства по согласованию с МО могут перечисляться агентствам по осуществлению оборонных закупок.

Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова поблагодарила за пожертвования и соотечественников, и граждан демократического мира.

"Со своей стороны мы имеем возможности максимально быстро и эффективно закупать боеприпасы для Вооруженных сил Украины", – заверила она.

Напомним: за 28 месяцев работы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более 110 стран собрано более 678 миллионов долларов для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее батальон беспилотных систем 63 отдельной механизированной бригады ВСУ объявил сбор. Наши защитники пытаются собрать 1 000 000 гривен, чтобы закупить на передовую разные типы дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!