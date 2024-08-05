"Смерть врагам": 63 бригада объявила сбор на большие и малые дроны. Видео

Батальон беспилотных систем 63 отдельной механизированной бригады ВСУ объявил сбор. Наши защитники пытаются собрать 1 000 000 гривен, чтобы закупить на передовую разные типы дронов.

Видео дня

Пилоты БПЛА записали видеообращение к гражданам. Они отметили, что уничтожают российских оккупантов каждый день.

"Для этого нам необходимо большое количество дронов: и больших, и малых. Присоединяйтесь к нашей общей победе! Сделайте свой донат!" – призвали Герои всех неравнодушных.

Они также показали запуск большого беспилотника со снарядом, на котором написано: "Смерть врагам!".

Реквизиты сбора средств для воинов 63 ОМБр

Цель – 1 000 000 гривен

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее волонтеры благотворительного фонда "Хартия" вместе с писателем Сергеем Жаданом объявили масштабный сбор для 13 бригады Национальной гвардии Украины. Военнослужащие "Хартии" заявили о планах выйти на северную границу Харьковщины.

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