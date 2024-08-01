Миссия – выход на северную границу Харьковщины: 13 бригада НГУ 'Хартия' объявила самый большой сбор. Видео

Волонтеры благотворительного фонда "Хартия" вместе с известным писателем Сергеем Жаданом объявили сбор для 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Украинские защитники 13 бригады НГУ заявили о планах выйти на северную границу Харьковщины, соответственно благотворители намерены помочь военным.

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Как отмечает БФ "Хартия", волонтеры поставили себе целью собрать 40 миллионов гривен. Сейчас это самый большой по сумме сбор "Хартии". Причем благотворители не раскрывают, на что собираются деньги.

"Цель – 40 миллионов. Миссия – выход на северную границу Харьковской области. Для этого покупаем арсенал дронов, комплектующие, усилители сигнала, защиту и оружие наступления. В настоящее время полный перечень сознательно держим в секрете", – отметили в Фонде.

Благотворители призывают поддержать сбор "Хартии" и обещают "новые видеосвидетельства эффективной работы бригады в направлении границы со страной-террористом".

Наибольший вклад в сбор уже внесен. А именно – харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" перечислил 10 миллионов гривен.

"Это чрезвычайно сильный поступок и большой источник вдохновения по разным причинам. Молодой амбициозный клуб уже сегодня является символом силы духа харьковчан. Он объединил вокруг себя крепкое сообщество патриотов Украины. Многие из них пополнили ряды Сил обороны", - отметили в "Хартии".

Помочь со сбором можно по этой ссылке.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, воины "Хартии" недавно утилизировали новую кучу российского мусора в Харьковской области. Как же с помощью FPV-дронов удалось выжечь 20 оккупантов, уничтожить российский танк Т-64, бронеавтомобиль "Тигр" и вражеский МТ-ЛБ, смотрите здесь.