"На фронте должен быть бронированный кулак": Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ, – Резников

Министерство обороны Украинызаказало у "Укроборонпрома" основные боевые танки отечественного производства "Оплот". Масштаб контракта и сроки выполнения пока не раскрываются.

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Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Харьковскую область, передает официальный сайт МО. "Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот"", – сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что на фронте обязательно должен быть бронированный кулак, потому что бронированная техника поможет сохранить жизни, здоровье наших защитников и защитниц.

Резников назвал себя "промышленным украинопротекционистом". "Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты", – сказал он.

Добавим: БМ "Оплот" – это украинский танк, коренная модернизация Т-84У "Оплот" и новейший представитель серии Т-84.

Производство началось в 2008 году, а в 2009-м БМ "Оплот" приняли на вооружение ВСУ. Украина экспортировала танки за границу, хотя поставлять эту технику в подразделения нашей армии так и не начали из-за нехватки финансирования.

С весом более 50 тонн "Оплот" способен развивать скорость до 70 километров в час. Главное оружие – 125-миллиметровая пушка. Она поражает цели на расстоянии до пяти километров и, кроме обычных снарядов, стреляет управляемыми ракетами.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава Пентагона Ллойд Остин ранее сообщил, что танки Abrams украинская армия получит в начале осени 2023 года. Он заверил, что Штаты делают все возможное, чтобы ускорить поставки этой военной техники.

– Что известно о M1 Abrams, которые будут на вооружении Украины, читайте в нашем материале.

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