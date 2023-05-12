'Пытаемся ускорить поставки': глава Пентагона сказал, когда Украина получит танки Abrams

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин сообщил, что танки Abrams украинская армия получит в начале осени 2023 года. Он заверил, что Штаты делают все возможное, чтобы ускорить поставки этой военной техники Украине, которая борется с полномасштабным вторжением РФ и готовится к контрнаступлению.

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Такое заявление глава Пентагона сделал во время слушаний в Сенате в четверг, 11 мая, передает "Голос Америки". По его словам, примерно в этот период украинские военные закончат обучение на Abrams.

"По нашим прогнозам это произойдет в начале осени. Мы переместили несколько танков на полигон для тренировок, чтобы украинцы начали обучение", – отметил глава Минобороны США.

Остин сказал, что такие термины объясняются тем, что Америка не только отправляет Украине боевые танки и проводит учения для воинов, но и создает инфраструктуру для поддержки этих танков. Для Украины, по словам американского чиновника, эта техника новая. К тому же Abrams имеют сложную систему управления.

"Мы стараемся как можно быстрее передать эти танки украинцам. У них точно будет все в наличии к началу осени", – сказал Остин.

Как известно, США пообещали Силам обороны Украины 31 боевой танк Abrams.

Отметим, что 24 апреля представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что Украина получит американские боевые танки Abrams до конца 2023 года. До этого времени будет продолжаться подготовка личного состава Вооруженных сил Украины.

Что известно о M1 Abrams, которые получит Украина, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам спикера Командования армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, международное сообщество предоставило Силам обороны Украины около 600 видов вооружений, военной техники и амуниции. Такое большое разнообразие номенклатуры – это больше, чем у любой армии мира, "особенно воюющей".

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