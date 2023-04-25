Украина получит боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

В Министерстве обороны США ожидают, что Украина получит американские боевые танки М1 Abrams до конца этого года. К тому времени должна окончательно завершиться подготовка личного состава Вооруженных сил Украины, который будет осваивать эту технику.

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Соответствующее заявление во время брифинга в понедельник, 24 апреля, сделал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что танки, которые украинские военные будут применять на фронте, будут оснащаться согласно специфике боевых действий в Украине.

В Пентагоне отметили, что те танки Abrams, на которых будут проходить обучение бойцы ВСУ, будут отличаться от боевых танков, которые предоставят Украине позже. Эту тренировочную технику скоро перебросят в Германию. Учения будут проходить на базе США в Графенвере.

"Эти танки (которые будут отправлены в Германию – Ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", – сказал Райдер.

Эти учебные танки возьмут не из запасов армии Соединенных Штатов, а из других мест хранения. Это позволит быстрее их подготовить и доставить на место назначения.

Что известно об американских танках M1 Abrams, которые получит Украина, читайте в нашем материале.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в скором времени начнут тренировки на американских танках M1 Abrams. В Пентагоне заканчивали закупку необходимого оборудования для обучения украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

– Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в США планируют новые поставки вооружения в Украину, которая борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, речь идет о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.

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