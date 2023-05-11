Украина получила 600 видов западных вооружений, но "серебряной пули" для контрнаступления нет, – американский полковник

Международное сообщество предоставило Силам обороны Украины около 600 видов вооружений, военной техники и амуниции. Такая большая разнообразность номенклатуры – это больше, чем у какой-либо армии в мире, "особенно воюющей".

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Об этом заявил полковник Мартин О'Доннелл, спикер Командования армии Соединенных Штатов Америки в Европе и Африке, в интервью "РБК-Украина". Оно было записано за кулисами последнего саммита в формате "Рамштайн" (21 апреля).

О'Доннелл отметил, что 600 видов вооружений (в оригинале "capabilities") – "начиная от танков Abrams и до танков Leopard, и системы Patriot" – сыграют свою роль при контрнаступлении. До сих пор не все из них были пущены в ход на фронте.

"Украина прекрасно справляется", – заявил американский военный. Он согласился с тем, что каждый вид военной техники требует особого обслуживания, обеспечения боеприпасов и многого другого. Партнеры пытаются помогать Украине наладить все процессы, готовят страну к контрнаступательным действиям.

О'Доннелл не считает, что на этом этапе войны какое-то конкретное оружие способно сработать как "серебряная пуля".

"Я думаю, что "серебряная" пуля в этом случае – это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили", – ответил он.

"В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили", – добавил полковник.

Как писал OBOZREVATEL:

– В США продолжат сосредоточивать внимание на увеличении поставок Украине средств противовоздушной обороны. В Белом доме заявили, что в последние дни комплексы ПВО, полученные украинскими военными от Запада, сбили большинство ракет, запущенных армией России.

– 9 мая Штаты объявили о выделении нам нового пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Кроме прочего, туда вошли системы ПВО, боеприпасы, артиллерийские снаряды. Президент Владимир Зеленский поблагодарил за это Вашингтон.

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