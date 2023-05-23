Минус 10 единиц техники врага: артиллеристы показали, как бьют оккупантов на Донбассе. Видео

На разных участках фронта на Донетчине "вторая армия мира" продолжает нести большие потери. Воины Вооруженных сил Украины разбили очередную колонну военной техники российских оккупантов.

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Кадры "демилитаризации" были опубликованы на странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В результате были уничтожены по меньшей мере 10 единиц техники врага.

Украинские артиллеристы поочередно наносили меткие удары по машинам оккупантов, которые двигались по дороге одна за другой. Автомобильная и бронированная техника, в том числе несколько БМП-2, были уничтожены на небольшом участке местности, далеко захватчикам сбежать не удалось.

"На десерт" наши бойцы оставили фургон с боекомплектом военных страны-агрессора – он еще долго горел и взрывался.

Теперь остатки вражеской военной техники украшают поля Донетчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотники для поражения скоплений живой силы и техники войск РФ. На одном из направлений с помощью одного из них была уничтожена пушка-гаубица Д-20 оккупантов.

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